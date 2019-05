Les prix s’affolent

Les prix des fruits et légumes grimpent en flèche à la veille de chaque Ramadhan. Il semble que les commerçants aient juré de faire saigner les citoyens à cette occasion. Ainsi, une tournée au Centre commercial de Draâ Ben Khedda confirme cette situation et nous donne déjà des frissons sachant que «les prix affichés sont encore appelés à augmenter», nous assure un marchand. En effet, l’ail avec ses feuilles vertes est vendu entre 60 et 70 Da, alors que l’ail sec est à 100 Da.

Le prix de la salade vacille, quant à lui, entre 60 et 85 Da et il en est de même pour celui de la courgette, la carotte et le chou-fleur. L’aubergine grimpe du coup à 70 Da, le poivron à 90 Da, alors que les haricots verts sont affichés à 200 DA et le céleri à 150 Da. La tomate (ni 1er ni 2e choix) est cédée entre 125 et 130 DA. Pour les fruits, la pastèque est à 100 Da le kg ainsi que l’orange, tandis que le prix de la banane est de 250 Da. Quant aux viandes, c’est le désarroi total pour les ménages : la viande ovine est vendue à 1600 Da le kg et la bovine à 1270 Da. Le bifteck, lui, bat le record de 1750 Da le kilo. Le poulet est, pour le moment, à 300 DA le kg, les abats de volailles à 360 Da et les ailes à 320 Da.

M.A.T.