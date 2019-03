Les travaux de rénovation lancés

Le foyer de jeunes du village Tizi-Ameur, dans la commune de Aïn Zaouïa, réalisé depuis plus de cinq ans, n’est toujours pas opérationnel. Laissé à l’abandon, la structure est à présent dégradée. Ainsi, apprend-on, des travaux de rénovation ont été lancés ces jours-ci au niveau de cet espace de jeunes. Il s’agit de la réparation des fenêtres, des vitres et quelques autres aménagements intérieurs.

Ce foyer de jeunes a été raccordé au réseau de gaz naturel et les travaux d’électricité sont en cours. En tout cas, c’est une initiative louable en attendant sa mise en service au profit des jeunes de cet important village du douar Boumahni. «Nous souhaitons que cette fois-ci les responsables concernés donneront une importance à ce foyer de jeunes, car il servira beaucoup, d’autant plus que notre jeunesse n’a rien d’autre dans le village pour se distraire.

Il faudrait penser à le mettre en service dès l’achèvement des travaux», dira un membre d’une association locale. Par ailleurs, dans cette commune, aussi bien les autorités locales que les responsables du CSA/ Atletic Club de Aïn Zaouïa attendent la livraison du stade qui est en plain travaux de pause de gazon synthétique. Il se pourrait que cette structure sportive soit livrée au plus tard le 5 juillet prochain à l’occasion de la célébration du 57e anniversaire de l’indépendance du pays. «Si nous n’avons pas engagé le CSA/ACAZ, c’est parce que nous n’avons pas de structure où recevoir nos adversaires.

Et avec le peu de moyens dont nous disposons, nous ne pourrons pas faire face aux frais de déplacement», confiera un membre du CSA. En outre, les jeunes de la commune souhaitent que la salle de sports occupée par les militaires et les gendarmes durant pas moins d’une dizaine d’années soit rénovée afin de leur servir. «Maintenant que le dispositif de sécurité est parti et que la salle est vide, nous appelons les autorités communales à lui faire une fiche technique afin de la rénover de fond en comble.

Ce sera une structure d’une importance capitale pour nos jeunes et nous souhaitons aussi qu’une autre structure sportive annexe soit réalisée à proximité. Et ainsi avec le stade, nous aurons un mini-complexe sportif. Je n’oublierai pas aussi d’ajouter qu’il est temps que les autorités communales pensent à mettre en service la bibliothèque municipale et la crèche. Ce seront tous ces projets qui créeront une dynamique au sein de notre chef-lieu communal», estimera un membre d’une autre association.

Amar Ouramdane