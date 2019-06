Les travaux lancés

Le lancement des travaux de revêtement en béton bitumineux est bien accueilli par les citoyens, sachant que ces projets sont rares et tardent à être achevés, laissant les automobilistes ainsi que la population en souffrance à cause du mauvais état des routes.

Dans ce sens, la localité d’Aït Oumalou vient de bénéficier d’un projet de revêtement en BB (allant du CEM vers le CW 01) sur une distance de 4 km.

Un quinquagénaire d’Abouda Bouda dira : «Longtemps attendus par la population d’Aït Oumalou, notamment les automobilistes et les usagers du Chemin communal reliant les villages du côté Est de la commune au chef-lieu et au CEM, les travaux de ce projet sont déjà lancés par la DTP sur une distance de 4 km. Nous avons longtemps souffert à cause du mauvais état de ce chemin et le fait de voir les travaux enfin lancés nous soulage énormément. Cela mettra fin au calvaire des citoyens. Nous souhaitons que d’autres projets suivent dans les plus brefs délais.»

Et d’ajouter : «Nous lançons un appel aux autorités pour prendre en charge le CW1 qui est dans un état lamentable à cause des travaux de gaz mais aussi des camions de grand tonnage, qui y transitent chaque jour. A cause de cette grande affluence, les avaloirs ainsi que la chaussée se trouvent dans un état délabré. Nous lançons un appel aux autorités compétentes afin de prendre en charge ce chemin de wilaya, notamment son élargissement au niveau de Taguemout et Abouda, pour éviter les points noirs et permettre aux usagers de circuler librement, sans avoir la peur au ventre de croiser un autre véhicule et se retrouver dans une impasse à faire des manœuvres dangereuses.»

Youcef Ziad