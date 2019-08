Les travaux toujours pas lancés

Même si le projet d’engazonnement du stade communal est retenu par la Direction de la Jeunesse et des Sports, les travaux ne sont pas encore lancés. D’ailleurs, les dirigeants de l’OM K’ira sont inquiets à ce sujet d’autant plus que l’état piteux de ce terrain les a contraints à ne plus s’engager dans le championnat de football de wilaya.

« Certes, le manque de finances est un problème. Mais, c’était surtout le mauvais état du terrain qui nous a obligés à geler le club. Pourtant, nous avons eu des promesses qu’il allait être lancé au début de l’année. Pour le moment, nous ne voyons pas l’entreprise installer son chantier », nous répond M. Abdelkader Rahal en sa qualité de cadre sportif et de dirigeant au sein du club.

Et de poursuivre: « Nous nous sommes enquis de ce retard auprès de la DJS. On a nous a répondu que tous les projets confiés à l’entreprise en question sont gelés ». On croit savoir que les procédures d’octroi de ces opérations d’engazonnement seront relancées incessamment. Il est à signaler que c’est le seul terrain qui ne soit pas encore engazonné dans tout le versant sud de la wilaya parce que celui de Ain Zaouia va être livré dans les prochains jours.

« Dans notre commune, c’est la seule discipline sportive qui attire les jeunes. Mais, à cause de cette carence, ils sont livrés à eux mêmes. D’ailleurs, pour casser la monotonie, nous avons organisé un tournoi de football en hommage au professeur Mahfoud Boucebci, le psychiatre de renommée internationale, assassiné par un groupe terroriste le 15 juin 1993 à Alger. C’était une réussite sur le plan organisationnel. Cependant, nous avons souffert de l’état avancé de dégradation du terrain. Fort heureusement, il n’y a pas eu de grosses blessures. Nous lançons un appel aux responsables concernés d’activer le plus vite possible le lancement de l’opération parce que c’est une urgence afin de sauver des centaines de jeunes de déperdition », souligne M. Abdelkader Rahah.

Par ailleurs, il nous a été donné de constater que ce stade est situé dans un bel endroit et peut avoir même des gradins. « C’est un terrain communal qui, si on programmait des gradins en terrassant toute la falaise, ce sera un grand stade qui pourra abriter même des matches de coupe d’Algérie », estime de son côté un responsable local.

En tout cas, de nombreux villages attendent que leurs terrains soient pris convenablement en charge afin d’offrir les opportunités aux jeunes footballeurs d’émerger quand on sait qu’à cause de manque de stade, l’US Tafoughalt, un club engagé dans le championnat de wilaya durant deux années, a fini par mettre la clé sous le paillasson parce que ses joueurs devaient jouer à l’extérieur soit à Tizi-Gheniff soit à Draâ El-Mizan avant que le stade communal de leur commune (Ait Yahia Moussa) ne soit engazonné moyennant de grosses dépenses que ne peut supporter le CSA.

Avoir des équipes compétitives dans toutes les catégories relève , incontestablement, de la formation de pépinières de jeunes et ce n’est pas ce qui manque dans les villes et les villages d’Algérie en général et de la Kabylie en particulier.

A. O.