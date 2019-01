Les villageois interpellent les autorités

Les habitants des villages Taourirt Moussa, Tagragra, Taguemout Azouz, Tizi n’Tlakht, Agouni Arous et Tizi Hibel subissent une crise d’eau inhabituelle. Les représentants des comités des villages concernés, et dans le but de mettre fin à ce calvaire qui perdure, ont adressé un courrier au directeur des ressources en eau de la wilaya de Tizi-Ouzou, afin de prendre leurs doléances en considération.

La majorité des points essentiels que contenait la lettre, dont on dispose d’une copie, se base essentiellement sur la nécessité de la réfection du réseau de distribution d’eau potable au niveau de toute la commune vu sa vétusté.

Une des revendications majeures des représentants des villageois se rapporte au remplacement des équipements de pompage et de refoulement, sis à «Thanqout» au niveau de la RN30, et à «Sebala» au niveau du village Agouni Arous. La réalisation d’un réservoir à Taguemout Azouz afin d’éradiquer définitivement le manque d’eau est également demandée. «C’est le seul moyen que nous avons trouvé pour se faire entendre.

Un sérieux problème se pose au niveau de la station de pompage et malgré les efforts consentis des services techniques de l’ADE de Béni Douala qui interviennent sans cesse, les mêmes problèmes reviennent souvent à cause de la dégradation du matériel», dira un membre du comité Taourirt Moussa.

Dans le même document, les représentants ont expliqué que les moteurs et pompes tombent souvent en panne causant ainsi des ruptures d’eau qui durent parfois plus d’une semaine, rajoutons à cela les pertes d’eau considérables, «chose qui laisse certaines maisons sans eau vu le faible débit. Plusieurs fois, on procède à la distribution d’eau deux heures pour chaque quartier afin que les villageois puissent remplir le minimum avant que le château ne se vide.

D’ailleurs, des conflits se créent entre voisins à cause de cela», s’exprime un membre du comité de Tizi n’Tlakht. Les rédacteurs de la lettre ont envoyé des copies au wali de Tizi-Ouzou, P/APW, chef de daïra de Béni Douala, chef d’agence ADE de Béni Douala et au directeur des ressources en eau de la wilaya.

Ceci afin d’expliquer le vrai problème qui complique le quotidien des citoyens des six villages de la commune d’Aït Mahmoud, relevant de la daïra de Béni Douala. «Nous espérons avoir une suite favorable à nos doléances qui urgent vu l’importance de l’eau. Et à mon avis, il est temps de remplacer ces équipements qui datent de plusieurs années maintenant», déplore un membre du comité du village Taguemout Azouz.

Lyes Mechouek