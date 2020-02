Les villageois invités à exprimer leurs besoins

Appelés à une réunion qui s’est tenue, il y a quelques jours, au sein de la mairie, les comités des vingt-quatre villages de la commune de Aïn El-Hammam ont été invités à exprimer leurs besoins dans le cadre des PCD (Plans communaux de développement) pour l’année 2020. Suite à cela, il est ressorti de cette rencontre que les nombreuses insuffisances signalées, au niveau de chaque agglomération, demandent un budget consistant, dont la mairie ne dispose pas. En effet, les 15 000 000 DA qui lui ont été alloués, dans le cadre des PCD, par la wilaya, ne peuvent remédier à la situation. Ainsi, les membres des Comités de village, s’essayant à une division, ont trouvé ridicule leur part, qui se chiffre à 62 millions de centimes environ. D’autre part, il faut savoir que certains ont entamé la construction de murs de soutènement depuis trois ans, sans arriver à la mener à terme, même en cumulant la maigre enveloppe qui leur est allouée annuellement sur plusieurs exercices.

«Nous voulons préparer notre village, au concours du village le plus propre. Mais force est de reconnaître qu’il n’est guère aisé de réunir les fonds nécessaires pour aménager les ruelles, la placette, la fontaine, le cimetière, certaines façades, entre autres. En plus de cela, on ne peut demander aux villageois de mettre continuellement la main à la poche. Un père de famille ne peut donner qu’en fonction de son salaire», ont confié des villageois, qui viennent de « remettre à plus tard » la poursuite de la construction d’un portique marquant l’entrée de leur agglomération, entamée il y a trois ans. Rappelons que les PCD 2019 n’ont pas encore été distribués, en raison du blocage de l’APC par les élus de l’opposition, lesquels ont refusé de voter le budget supplémentaire. Mais avec l’arrivée d’un ordonnateur et d’une secrétaire générale, on a appris que l’opération se fera incessamment. Cela ne manquera pas de réjouir les villageois qui essayent d’améliorer leur cadre de vie, chaque année un peu plus. Lorsqu’on voit la propreté du village Aourir et des autres, les autorités de wilaya devraient faire un effort pour encourager ces jeunes qui sacrifient leur temps libre pour organiser des volontariats, au service de la communauté, a-t-on fait remarquer.

A. O. T.