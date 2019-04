L’exploitation touristique du site compromise ?

Accessible via les RN 30A et 15, et les CW 1 et 100, l’exploitation du barrage Taksebt comme site de détente et de loisirs semble être compromise. Taksebt est un barrage hydraulique qui s’étend sur la rivière de Takhoukhth et qui se prolonge sur la rivière de Ait Aïssi dite Oued Aïssi, entre Aït Iraten et Ait Aissi, près de la ville de Tizi-Ouzou. Il offre de merveilleux sites naturels à même de faire de cet endroit un lieu de villégiature et de loisirs.

C’est endroit sublime et agréable offrant une vue panoramique devait jouer un grand rôle dans le développement touristique de la région. Il se retrouve sans la moindre exploitation qui peut attirer l’attention des visiteurs qui sont à chaque foi déçus de la situation des alentours de cet édifice. Une absence totale d’espaces de loisirs, de détente et des aires de repos adaptés au paysage et à l’environnement du site, aucune stratégie touristique n’est développée afin de renouer avec ce secteur qui foisonne sous d’autres cieux.

Les familles qui passent souvent par cet itinéraire et marquent des arrêts afin de savourer cet endroit magique s’interrogent souvent : «Quand pourra-t-on venir passer une journée de repos ici ?» Une question qui fait réfléchir, sachant que le site ne possède aucune commodité. Bien d’autres facteurs font fuir les touristes parmi lesquels l’incivisme de certaines personnes qui défigurent l’image de ce lac gigantesque avec les jets des déchets ménagers, bouteilles et canettes sur ces rives.

Un geste ignoble qu’il faut éradiquer pour se lancer dans de nouvelles perspectives porteuses d’espoir. Taksebt peut se transformer à une destination touristique attractive et cela avec l’investissement positif et cela avec la création d’espaces commerciaux pour les artisans locaux afin de présenter et de vendre leurs produits artisanaux, agricoles et œuvres artistiques.

Il y a lieu de sécuriser cet magnifique endroit paradisiaque et cela nécessite la mobilisation de tout un chacun pour prémunir le barrage Taksebt de la pollution et encourager le tourisme de montagne qui générera de l’emploi aux jeunes et fera des revenus en plus pour ces localités avoisinantes.

Lyes Mechouek