L’opération lancée !

La Sonelgaz a lancé plusieurs opérations de modernisation des réseaux électriques, en zone rurale. Une entreprise est déjà à pied d’œuvre, au niveau d’Azru N’Tamarh et des hameaux environnants. «Il s’agit de remplacer les cinq fils électriques par le torsadé. Puis, il sera question de remplacer d’anciens supports en béton par des supports métalliques. Actuellement, nous sommes ici mais nous avons encore d’autres opérations à travers le territoire de la commune», a confié une source proche de l’entreprise, en charge de cette opération. Pour les abonnés, c’est une bonne initiative.

«Les cinq fils provoquent parfois des coupures électriques. Il y a aussi certains cimes d’arbres qui, en se frottant aux câbles, provoquent des coupures. Avec le torsadé, il n’y aura plus de désagréments de ce genre», a indiqué un habitant du village, accosté devant son champ en train d’assister à l’implantation d’un pylône en métal. «C’est une opération lancée, il y a quelques années, qui se poursuit dans les villages concernés. Les anciens réseaux seront tous remplacés, au fur et à mesure», a expliqué l’adjoint du maire Brahim Baâhmed.

Celui-ci a évoqué, au passage, le programme d’électrification rurale, dont certaines opérations sont dégelées. «Actuellement, nous avons toujours des travaux en cours à Iouchathène et Ighil Ibelhouthène du côté de Sanana. Un projet concernant la basse tension et le renforcement des transformateurs. De nombreuses habitations seront touchées. C’est un projet relevant du plan quinquennal (2010-2014), qui a été gelé suite aux restrictions budgétaires. Puis, il a été dégelé, comme de nombreuses opérations à travers la wilaya», a expliqué Brahim Baâhmed.

Seulement, a noté notre interlocuteur, il y a eu beaucoup d’omissions, notamment les nouvelles habitations construites dans le cadre de l’habitat rural. «Dernièrement, une sortie sur le terrain a été effectuée, en présence de tous les services concernés. Nous souhaitons que le problème de ces omissions soit réglé, en dégageant une enveloppe financière spéciale pour mener à terme ce projet et permettre ainsi à tous nos concitoyens de bénéficier de cette commodité, qui leur a manqué depuis des années à tel point qu’ils recouraient aux branchements par câble chez des voisins, parfois à plus de 600 m de chez eux», a poursuivi l’adjoint du maire.

A signaler que les travaux de la conduite principale du projet de gaz naturel avance et que des essais sont en cours pour mettre en service cette énergie dans les villages Ichoukrène, Sanana et Maâmar. Par ailleurs, l’édile communal a appelé les responsables de la Direction des travaux publics à penser au moyen de conforter l’affaissement qui s’est produit sur la RN25, au lieu-dit Laqhwa n’Chabane, et qui risque d’endommager la conduite de gaz alimentant le village Maâmar. «Toutes les démarches nécessaires ont été faites à la Direction des travaux publics (DTP) et une fiche technique a été déposée, au niveau de la même direction, par les subdivisionnaires des travaux publics, en vain. Nous craignons que suite aux pluies qui vont s’abattre, durant cette période, la route soit coupée à la circulation», a-t-il conclu.

Amar Ouramdane