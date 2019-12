L’opération suit son cours

L’opération de mise en service de gaz naturel au village Taka se poursuit. Mercredi dernier, sept foyers ont été mis en service par les services techniques de la Sonelgaz de Draâ El-Mizan. « Ce sont au total plus de trois cents foyers qui seront mis en service. Cependant, nous avons constaté que beaucoup de foyers ont été omis. Concernant les anciens, il y en a environ une dizaine. Quant aux nouvelles constructions, la plupart d’entre elles n’ont pas été raccordées », nous dit M. Karim Mallek, président du comité de village qui avait assisté à la mise en service de certains foyers.

Et d’ajouter: « La mise en service se fait au fur et à mesure que les essais sont concluants parce qu’il faut dire qu’un hameau du village d’environ quatre-vingts habitations n’est pas encore mis en service parce que les services de la Sonelgaz ont relevé des fuites ». Pour notre interlocuteur, il faudrait faire vite parce que l’hiver est déjà là. Le président du comité du village rassure quand même les villageois que leurs doléances à ce sujet seront satisfaites. Il est à noter que les habitations qui ne sont pas raccordées sont dus à plusieurs raisons notamment lorsque l’accès vers les demeures est difficile ou inexistant ou quelquefois à cause d’oppositions.

Les responsables de l’APC annoncent de leur côté que la liste de tous les foyers omis à Taka mais aussi sur tout le territoire de la commune a été déposée à la direction de l’énergie et des mines pour l’inscription d’un programme de rattrapage. « Il y a beaucoup de foyers omis. En principe, ils seront pris en charge par la DEM. En tout cas, le recensement a été fait et on attend seulement que le projet soit inscrit », souligne-t-on. Il est à signaler que les entreprises sont toujours à pied d’œuvre dans certains villages. « Les essais sont en cours à El Hammam, à Bouhadj et à Tamdikt.

Il faut toujours attendre que les équipes de la Sonelgaz donnent leur aval parce que parfois les fuites retardent la mise en service », ajoute la même source. Cela étant, les autorités communales souhaitent que toutes les opérations soient clôturées dans ces villages au plus tard à la fin du premier trimestre de l’année prochaine. « Si la cadence des travaux est maintenue au rythme actuel et que les essais soient faits le plus rapidement possible, nous estimons que le taux de pénétration du gaz naturel dans tous les foyers de notre commune atteindra les 100% d’ici le premier semestre 2020 », conclut la même source.

Il est à signaler que les premiers foyers de cette municipalité rurale étaient raccordés au réseau en 2007. Mais, il faut aussi dire que les entreprises ont pris beaucoup de retard pour livrer les projets dans pratiquement plus de la moitié des villages de cette commune.

Amar Ouramdane