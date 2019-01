L’Unité de dépistage scolaire opérationnelle

L’UDS de Larbaâ Nath Irathen vient de se doter de nouveaux équipements, au grand bonheur de la population. En effet, un matériel nécessaire au bon fonctionnement de l’UDS en question a été acquis, et désormais, écoliers, collégiens et lycéens peuvent s’y rendre pour se faire ausculter sans encombre. En outre, et n’arrivant plus à répondre aux besoins des élèves, cette structure vient d’être transférée au niveau des locaux du lycée Khouas, informe le Dr Rahem, responsable de l’EPSP de Larbaâ Nath Irathen. «L’UDS vient d’être équipée d’un nouveau matériel nécessaire pour les soins tel que l’autoclave, matériel pour les soins dentaires… Mais encore, nous avons bénéficié de consommables pour le bon fonctionnement de l’UDS. Sachant qu’environ 17 écoles primaires, 4 CEM et 2 lycées sont rattachés à cette unité, représentant un total de 6 200 élèves à prendre en charge. Et avec les nouvelles salles mises à notre disposition (salle pour le médecin et une autre pour le psychologue) ainsi que ce nouveau matériel, nous pouvons répondre aux besoins et aux attentes des élèves. De plus, cette année, nous venons de lancer un programme national ‘’stop caries’’ afin de prendre en charge les soins dentaires. D’ores et déjà, nous avons commencé à faire un dépistage au niveau des écoles primaires visant beaucoup plus les 1ères années scolaires. Et 30% des élèves examinés souffrent de problèmes de vue et de scoliose (une déformation de la colonne vertébrale), due peut-être au cartable qui devient de plus en plus lourd. Enfin, nous mettons tous les moyens nécessaires à la disposition des écoliers». Pour conclure, la population souhaite plus de campagnes et de dépistages surtout pour les enfants en bas âge, car il vaut mieux prévenir que guérir.

Youcef Ziad