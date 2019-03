Nouveau concours de recrutement

L’institut de formation paramédicale de Tizi-Ouzou, sis à Aïn El-Hammam, lance un nouveau concours pour la formation de paramédicaux.

L’IFPM de Aïn El Hammam est désigné comme centre d’examen par les arrêtés ministériels du 20 janvier dernier. Le premier arrêté porte sur l’ouverture des concours sur épreuves pour les candidats externes, pour l’accès aux cycles de formation des auxiliaires de puériculture de santé publique, alors que le second est destiné aux candidats désirant accéder au cycle de formation d’assistants fauteuil dentaire.

Les inscriptions, qui ont débuté la semaine dernière, poursuivront jusqu’au 17 du mois en cours. Hormis le dossier complet exigé, les candidats doivent justifier, pour les deux concours, leur niveau de la troisième année secondaire, toutes filières. Les inscriptions se déroulent en ce moment au niveau de l’IFPM et des annexes qui en dépendent, à savoir Béjaïa, Boumerdès et Bouira. Le concours aura lieu le 27 avril au lieu du 25, comme indiqué précédemment.

Les admis seront formés au sein de l’ex-École paramédicale d’Aïn El-Hammam. A rappeler que le personnel enseignant qui ne formait ces dernières années que des aides-soignants, alors que durant des décennies, l’école formait des sages-femmes et autres infirmiers, de tous grades confondus. Il faut cependant noter que le nombre de places proposées risque de décevoir de nombreux postulants.

En effet, le nombre de postes ouverts pour les quatre wilayas (Tizi-Ouzou, Boumerdès Bouira et Bejaia) s’élève seulement à trente puéricultrices et à vingt assistants fauteuil dentaire. Une goutte dans un océan lorsqu’on sait que les demandes qui arrivent au secrétariat sont de plus en plus nombreuses. Même si ce n’est pas le grand rush pour le moment, les responsables s’attendent à une grande affluence au fur et à mesure que la date de clôture des inscriptions approche.

A. O. T.