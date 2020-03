On prépare déjà le Ramadhan

Le Croissant-Rouge algérien (CRA), comité local de Draâ Ben Khedda, ne déroge pas à la règle pour la préparation de Maïdat Ramadhan. Cette année, le nombre de repas à distribuer quotidiennement se situerait entre 180 et 220, selon les journées, prévoit-on déjà. A noter que le restaurant (cantine scolaire) sera ouvert aux nécessiteux, aux gens de passage, au moment de la rupture du jeûne. Le CRA prépare, en parallèle, l’opération de circoncision de 20 enfants nécessiteux avec «une prise en charge totale». Une grande fête collégiale est d’ores et déjà prévue, comme de coutume, dans une salle à Draâ Ben Khedda, en présence des parents et des jeunes chanteurs de la localité qui se chargeront de l’animation.

M A Tadjer