Opération de nettoyage à l’hôpital

Le week-end dernier, une vaste opération de nettoyage et d’embellissement a touché l’hôpital Maghnem Lounès d’Azazga, et ce à l’initiative de l’association environnemental «Tafrara» de la même ville. Une opération de volontariat, qui vise à redonner à cet hôpital son visage d’antan. Ainsi, des travaux d’embellissement ont été effectués à l’intérieur et à l’extérieur de cette infrastructure hospitalière.

Les jeunes bénévoles ont procédé à la peinture des murs du bloc des urgences et redonné une bonne image aux allées et aux espaces verts, entre autres. De même, les arbres ont été défraichis et peints à moitié avec de la chaux. Ce genre d’actions doit être multiplié dans le but d’embellir la ville certes mais aussi de mettre en exergue les valeurs humaines d’entraide et de volontariat. Dans ce sens, l’association «Tafrara» ne ménage aucun effort pour organiser ces louables initiatives. Son but est aussi de protéger l’environnement dans la commune d’Azazga.

A cet effet, cette année, plusieurs arbustes ont été plantés dans des zones qui connaissent des glissements de terrain, à proximité de la rocade de la RN12 et dans les lieux publics à Azazga-ville. D’autres associations ont pris part à cette louable initiative et apporté leur aide pour préserver les sentiments de fraternité et de solidarité entre les citoyens ainsi que les valeurs de nos aïeux pour vivre en communion.

Pour sa part, le président de cette association nous dira : «Dans nos programmes, nous avons toujours tracé des objectifs bien déterminés afin d’accompagner le citoyen dans son environnement, et ce grâce à des volontariats, où la plantation d’arbustes, le nettoyage des fossés, des accès et l’élagage des arbres sont effectués. Nous comptons continuer sur cet élan. Aussi, nous avons d’autres actions à venir. Nous encourageons également les jeunes à s’investir davantage dans la protection de leur environnement.»

Ali Iber