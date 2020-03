Entamée, il y a plusieurs semaines, l’opération ville propre a été ponctuée par un appel à la population à participer à une journée de grand volontariat hier. A cet effet, avant-hier, soit vendredi dernier, les employés de la mairie étaient rejoints par les jeunes de l’association environnementale «Eco Aourir», qui a déplacé ses dizaines d’adhérents et son matériel pour procéder au nettoyage de toutes les artères de la ville de Aïn El-Hammam. Réunis à la place du Monument, les volontaires, dont des dizaines de citoyens venus également spontanément, se sont scindés en plusieurs groupes, lesquels ont nettoyé les moindres coins et recoins, dont la rue d’Alger, qui semblait la plus polluée.

Des tas de détritus et de ronces ayant envahi les trottoirs ont été alors acheminés par les trois camions de la voirie vers les décharges publiques. Au niveau du marché hebdomadaire, il a fallu faire appel aux pelles mécaniques pour charger les tas de détritus accumulées depuis des années. Le risque de contamination de la population, surtout que des denrées alimentaires y sont vendues, deux fois par semaine, est maintenant limité, en attendant le nettoyage à grande eau des lieux. Il faut dire que, ces derniers temps, la ville de Aïn El-Hammam était devenue un dépotoir à ciel ouvert.

Il fallait alors y remédier. Pour cela, les actions se sont multipliées depuis que le chef de daïra désigné comme coordinateur et la nouvelle secrétaire générale ont pris les destinées de la commune, en main. Il reste à la population d’adhérer à cette opération. «Nous remercions tous ceux qui se sont joints à nous pour donner un peu de clarté à notre ville. Nous demandons aux autres (les absents) de participer à cette action, en s’abstenant de jeter leurs ordures n’importe où. Des bacs sont mis à leur disposition, au nombre suffisant, au niveau de toutes les ruelles», a indiqué la secrétaire générale de la mairie qui a pris, elle aussi, un balai pour aider les citoyens.

A. O. T.