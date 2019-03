Opération volontariat de nettoyage

Plusieurs dizaines de jeunes ont lancé, mercredi dernier, une campagne de volontariat pour le nettoyage de la ville de Draâ Ben Khedda. Cette action vise à conférer un visage plus avenant aux différents quartiers de la ville, en les débarrassant des immondices qui se sont amoncelées sur les accotements des routes et les places publiques.

Avant de passer à l’action, les jeunes de la localité avaient publié des appels à travers les réseaux sociaux afin de sensibiliser les citoyens de la localité sur l’importance de cette action de bienfaisance et à y prendre part massivement. Les participants ont procédé, en premier lieu, à l’éradication des déchets jetés çà et là, notamment à proximité des ruelles de la cité 400 logements et le Boulevard Larbaoui.

Munis de pelles, balais et de brouettes, les bénévoles indiquaient, dans l’après-midi de ce mercredi, qu’ils avaient enlevé toutes les saletés qui se trouvaient dans plusieurs ruelles et trottoirs et qu’ils s’attaqueraient à d’autres quartiers de la région. «L’objectif de cette belle action est d’éliminer graduellement le phénomène de la prolifération des décharges anarchiques afin de donner une belle image à notre ville.

Aussi, nous voulons à travers notre présence sur le terrain sensibiliser les citoyens sur l’importance de la protection de l’environnement et de la santé publique. A l’occasion, je remercie tous ceux qui ont aidés pour la réussite de cette initiative», dira l’un des organisateurs de ce volontariat.

Rachid Aissiou