Place aux aménagements

Le long de la rue Colonel Amirouche, certaines boutiques n’ouvrent que pour des travaux. Certains propriétaires ont profité de ces jours de carême pour changer carrément d’activité. Ne pouvant fermer leurs boutiques en dehors du mois de carême, certains commerçants saisissent cette occasion pour procéder à des aménagements. Ce sont surtout les restaurants qui ferment un mois durant qui se mettent le plus à la décoration et à l’aménagement de leurs cuisines et salles qui ont souffert de l’humidité durant tout l’hiver.

On essaie d’innover et de copier les restos des grandes villes. On sent l’odeur de la peinture fraîche qui éclabousse le sol et même le trottoir. Un point noir cependant, à signaler : Pour se restaurer au moment de l’iftar, bien sûr, les voyageurs passant par Michelet ou qui s’y attardent, n’ont d’autre choix que de se rendre au restaurant «Rahma» ouvert pour les démunis. Les propriétaires, quant à eux, disent qu’ils ne pourront pas cuisiner pour deux ou trois personnes. «Déjà en temps normal, la plupart d’entre nous ne font pas le dîner».

Certains cafetiers préfèrent fermer pendant quelques jours pour donner un nouveau look à leur établissement afin d’attirer plus de clients. Il faut dire qu’à l’ex-Michelet, le nombre de café est important et la concurrence fait rage. Les clients ne se rendent que dans les endroits réputés propres, accueillants et servant des boissons au choix. Ceux-là sont connus de tous. Les autres essaient, eux aussi, d’attirer leur part de clientèle. Nous découvrirons toutes ces nouveautés le second jour de l’Aïd. À noter que les commerçants de la grande rue procèdent régulièrement à la réparation, chacun devant sa porte, du trottoir déformé par le glissement du sol.

A. O. T.