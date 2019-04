Plus de 500 femmes auscultées

Elles étaient nombreuses à faire la queue devant la polyclinique de Béni Douala, à 17 km au Sud-est de la ville Tizi-Ouzou, dans la matinée de samedi dernier à l’occasion de la campagne de dépistage du cancer du sein. L’opération, initiée par l’association El Fedjr d’aide aux personnes atteintes du cancer, en collaboration avec l’EPSP de Draâ Ben Khedda, l’EPH de Dellys et l’APC de Béni Douala, a drainé une foule nombreuse de femmes rurales de la localité.

La bonne organisation a permis aux médecins traitants de faire leurs examens dans de bonnes conditions surtout que le but majeur de cette activité est de sensibiliser les femmes de cette région à la nécessité de se faire dépister et de leur éviter une atteinte ou une aggravation de leurs cas. D’ailleurs, pas moins de 500 femmes, âgées de 30 ans et plus, issues de la localité, se sont fait examiner par les médecins durant toute la journée.

Elles se sont rendues nombreuses pour effectuer les examens exigés, a-t-on constaté sur les lieux. «Je suis venue comme toutes les femmes présentes ici pour me faire examiner surtout que l’occasion s’est présentée jusque chez nous, donc il n’est pas question de manquer cette journée bénéfique pour notre santé», dira une citoyenne. Une noble initiative saluée par l’édile communal de Béni Douala qui n’a pas hésité à témoigner de sa gratitude envers l’association organisatrice de cette action. «Franchement, il faut soutenir cette association qui est déterminée à contribuer dans le domaine de la lutte contre cette maladie qui ravage des centaines de personnes», a déclaré M.

Fekhar Amar. Il est important de souligner que l’association El Fedjr dont les membres sont plus qu’à féliciter pour cette louable initiative, réalise un énorme travail surtout sur le plan de sensibilisation et cela au niveau national avec l’organisation des campagnes de dépistage et des journées d’informations sur le cancer du sein.

Lyes Mechouek