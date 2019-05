Plusieurs opérations prévues

Durant ce mois de Ramadhan, de nombreuses associations de la daïra de Béni-Douala ont affiché leur volonté d’organiser des opérations de circoncision collective, au profit des enfants de leur bourgade. Une action devenue une tradition, ces dernières années, surtout avec l’apparition d’associations à caractère socioculturel, qui ont pour but de promouvoir la culture et d’apporter leur aide aux personnes démunies. Au village Aït Mesbah dans la commune de Béni Douala, l’association culturelle «Imache-Amar» a lancé un appel par voie d’affichage aux parents désirant inscrire leurs fils à l’opération de circoncision, et ce en prenant attache avec les membres de l’Association ou en se rapprochant de son siège social, avant le 23 du mois en cours.

Cela permettra aux organisateurs d’établir la liste finale des enfants à circoncire, en vue de préparer les moyens nécessaires pour le bon déroulement de cette opération. Cette dernière sera, selon le président de l’association «Imache-Amar» : «Une journée de fête pour tout le village. L’occasion également de rassembler les villageois et d’apporter de la joie aux familles des enfants qui seront totalement pris en charge.»

D’autre part, il faut savoir que cette opération de circoncision en est à sa 4e édition, au niveau du village Ighil-Bouzrou dans la commune de Béni-Aïssi. L’association culturelle «Tafrara» du même village compte organiser une cérémonie de circoncision collective au profit des enfants durant les derniers jours du mois sacré. A cet effet, les membres de l’Association invitent les parents intéressés à se rapprocher de ses membres pour inscrire leurs enfants le plus tôt possible, car le dernier délai est fixé au samedi 25/05/2019, ou d’appeler aux numéros suivants : 0671-12-81-35, 0670-10-98-41, 0552-77-64-55.

«Nous serons très heureux de recevoir le maximum d’inscrits à cette édition. Nous voulons aussi confirmer la réussite des éditions précédentes, tout en contribuant à l’aide des parents de notre village surtout ceux dont les conditions ne leur permettent pas de circoncire leurs garçons dans des cliniques privées. Nous allons être à jour jusqu’au 25 de ce mois, date limite des inscriptions. Aucune inscription ne sera acceptée après cette date», explique le secrétaire général de l’Association. Des actions similaires reflètent l’union et la bonne foi qui caractérisent notre société avec comme unique objectif de rendre le sourire aux plus démunis, en franchissant les obstacles les plus difficiles. Il ne faut pas oublier non plus l’énorme travail que le mouvement associatif de la région de Béni-Douala fait pour les habitants de la région dans tous les secteurs, social, culturel, environnemental et sportif. Des actions à saluer.

Lyes Mechouek