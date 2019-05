Plusieurs opérations retenues

Dans le cadre des programmes communaux de développement 2019, l’APC de Tizi Rached vient de bénéficier d’une enveloppe d’environ 3,8 millions de DA. Plusieurs opérations ont été retenues et seront lancées dans les plus brefs délais. Chacun des 17 villages de la commune bénéficiera d’au moins un projet, explique le P /APC, M. Sekrane. «Nous avons travaillé en étroite collaboration avec les comités de villages et pris en considération les doléances des citoyens pour choisir les projets à réaliser en priorité.

La plupart des villages ont privilégié l’assainissement, le revêtement des rues et l’aménagement des sources d’eaux. Nous avons ainsi donné la priorité aux projets d’hydraulique, d’AEP et d’assainissement. Et le premier projet à réaliser sera celui d’un château d’eau au niveau du village Zarka, ainsi qu’une conduite d’eau. Il y a également la réalisation d’une conduite de refoulement, qui mettra fin au calvaire de la population, notamment durant la saison sèche.

Le projet concernera cette fois-ci les villages Amalou, Belias, Cheraioua et Tala Amara. Un autre projet très important vient lui d’être lancé, celui de la réalisation d’une station de refoulement au niveau Ikherbane et d’une autre mini-station à Igounane. Une enveloppe de 23 millions de cm lui est consacrée. «Nous avons vraiment paré au plus urgent dans la sélection des projets et le manque d’eau vient en pole position dans tous les villages. Une situation qui dure depuis des années, voire des décennies», conclura l’édile.

Youcef Ziad.