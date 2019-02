Plusieurs projets PCD inscrits

Pour l’année 2019, la commune d’Akbil, relevant de la daïra de Aïn El Hammam, a bénéficié d’une enveloppe budgétaire conséquente s’élevant à 3 700 000 DA, destinée à la réalisation ou l’achèvement

des PCD.

Dans la nomenclature des projets inscrits, la commune d’Akbil a bénéficié pour cette année 2019 de quelque 15 projets dont plusieurs sont dans le cadre des travaux publics.

En effet, en plus des travaux d’aménagement au niveau du chef-lieu, plusieurs villages de la commune ont bénéficié de ce genre de projets, à l’exemple d’Aït Mislaïene qui a aussi bénéficié de l’aménagement et bétonnage de la ruelle de Tikichourt menant vers le lieu dit «Yemma Tagentourt», la partie la plus haute de ce village ou encore de l’aménagement de la voirie au même village.

Toujours dans le même cadre, un autre village à savoir Aït Sellane a été aussi destinataire d’un projet intitulé «Travaux d’aménagement des ruelles du village». Il en est de même pour deux autres villages de la commune, l’un situé sur la crête, à savoir le village Aourir Ouzemour dont le projet «Aménagement de la placette publique Tighilt n Tala» lui a été affecté.

Le petit village Aït Hadda a, lui aussi, été destinataire du projet «Achèvement des travaux de la placette publique». Pour la jeunesse, la mairie d’Akbil y a aussi pensé en lui affectant deux projets dont l’un est destiné au village Aït Ouabane par l’aménagement d’un terrain de sport de proximité.

Comme le 1er village de la commune, en allant de Yattafen vers Akbil, le village Aït Hamsi qui verra son aire de jeu achevée cette année par l’affectation d’une enveloppe budgétaire destinée à cet effet. Le village des At Mahmoud s’est vu aussi octroyé une subvention qui servira à l’achèvement des travaux d’aménagement de l’aire de jeu du village.

Pour ce qui est du reste des réalisations programmées pour cette année 2019, plusieurs réfections d’assainissement sont aussi inscrites que ce soit pour le village At Mahmoud qui a bénéficié de la réalisation d’un réseau d’assainissement sur 400ML, ou encore les villages Aït Laziz, Aït Bouzid et Akaoudj qui ont profité de la réfection et extension des réseaux d’assainissement sur 420 ML.

Si pour le secteur de l’éducation, il n’y a que l’école Aït Mislaïene qui a été destinataire d’un seul projet à savoir «Travaux de grosses réparations au niveau de l’école de ce village», il y a lieu de dire que d’autres projets concernant les travaux de réfection au niveau du siège de l’APC, le bétonnage de l’accotement et réalisation de caniveaux sur les axes des villages Aït Hamsi vers Aït Ouabane et Aït Laziz vers At Bou Youcef, ont été aussi inscrits et obtenus cette année sur 2 000 ML.

Il y a lieu aussi de signaler que le hameau Aït Lhadj au village Aït Laziz, a été le seul destinataire de la réalisation d’une conduite d’AEP (Adduction en Eau Potable) sur une distance de 250 ML.

M’hena Boudinar