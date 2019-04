Plusieurs quartiers privés d’électricité

Au niveau de la commune de Tirmitine, à une dizaine de kilomètres de la ville de Tizi-Ouzou, bien que le réseau de l’électricité ait atteint un taux de couverture appréciable, il n’en demeure pas moins que plusieurs quartiers attendent d’être branchés. En effet, plus d’une centaines de foyers répartis sur plusieurs quartiers des villages de Tala Hegam, Menasra, Megdoul et Zerouda ne sont toujours pas raccordés à l’électricité.

Rappelons que ces nombreux foyers ont été inscrits pour être branchés au réseau de l’électricité depuis l’année 2015 dans le cadre des programmes d’extension mais ils ont été gelés depuis la crise économique et les restrictions budgétaires engendrées par la chute du prix du pétrole sur le marché mondial. «Mon habitation n’est pas raccordée au réseau de l’électricité, j’ai recours à un branchement à partir d’un compteur d’un de mes voisins.

Inutile de vous informer que les coupures et les chutes de tension sont légions. J’ai déposé ma demande depuis plus de dix ans. En 2015, on a cru que c’est la fin de notre calvaire puisque des projets d’extension du réseau ont été accordés à la commune mais quelques temps après, tous les projets ont été gelés. Nous demandons aux autorités concernées de dégeler ces projets car nous avons droit d’être raccordés au réseau à l’instar de tous les Algériens.

Les gels et les restrictions, il faut les appliquer dans d’autres secteurs pas dans celui de l’énergie qui devient à présent indispensable au bien-être du citoyens». À signaler que d’autres foyers au niveau du village de Herouka et de Tagroudja dans la même commune ne sont même pas inscrits pour bénéficier de l’électricité. «Nous nous éclairons grâce à des branchements illicites à partir des compteurs de nos voisins. Les chutes de tension sont monnaie courante alors que nous payons toujours plus cher.

Nos appareils électroménagers ne fonctionnent pas et tombent souvent en panne à cause des chutes de tension et des coupures répétitives du courant électrique. Nous appelons les autorités à «se rappeler» de nous et du calvaire que nous vivons», lancent plusieurs habitants de ces deux villages. Pour sa part, le P/APC de Tirmitine a lui aussi déploré : «En effet, nous avons bénéficié d’au moins quatre opérations dans le cadre de l’extension du réseau depuis 2015 mais l’ensemble des projets sont gelés. Nous comptons encore d’autres quartiers sans électricité. Nous demandons aux responsables compétents de mettre un terme au gel de ce genre de projets car ils contribuent à l’amélioration du cadre de vie de notre population. Il est impossible à l’heure de l’internet et de la technologie avancée de vivre sans électricité».

Hocine T.