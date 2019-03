Portes ouvertes à la Protection civile

La Protection civile de Larbaâ Nath Irathen organise des journées portes ouvertes depuis vendredi dernier. Durant cette manifestation qui durera 18 jours, les pompiers de la localité seront en contact direct avec les citoyens, pour les imprégner de leurs activités et des moyens qui sont utilisés pour l’accomplissement de leur mission.

Cette manifestation rentre dans le cadre de la Journée mondiale de la Protection civile, célébrée chaque 1er mars, et de la Journée maghrébine dédiée à ce corps de secourisme, coïncidant avec le 18 mars de chaque année. Plaçant ces journées sous «La sécurité de nos enfants, c’est notre responsabilité», l’unité de la Protection civile de l’ex-Fort National espère surtout recevoir un public juvénile pour lui prodiguer des consignes de sécurité.

A l’école primaire Mazar Amar, les pompiers se sont adonnés à un exercice de simulation (de secourisme e sauvetage), qui a émerveillé les enfants, mais aussi les adultes présents. L’occasion était, pour ainsi dire, idoine pour sensibiliser sur les différents risques encourus dans la vie quotidienne. L’officier Imine dira : «Cette année, la Journée mondiale de la Protection civile ainsi que de la Journée magrébine sont placées sous le thème de la sécurité de nos enfants.

Des activités sont retenues pour sensibiliser et informer le plus grand nombre possible de citoyens sur les risques encourus quotidiennement, notamment en cas d’accidents domestiques. Nous prodiguons aussi les conseils inhérents à la conduite à tenir en cas d’accident pour minimiser les dégâts».

Revenant sur les activités de son unité durant la l’année 2018, le même lieutenant affirme : «Nous avons totalisé 1 086 interventions en 2018, dont 830 évacuations sanitaires, 38 extinctions d’incendies de forêts, dans les daïras de Tizi Rached et Larbaâ Nath Irathen, et 26 accidents de la circulation, ayant causé 26 blessés et 4 décès».

Youcef Ziad.