Pour briser la monotonie, sport et culture au menu

En ces moments de désert culturel que connaît la majorité des villages kabyles, un collectif de jeunes de Tala Athmane essaie, tant bien que mal, de redonner vie aux longues journées monotones.

Un rendez-vous culturel et sportif, en l’honneur des enfants, a de ce fait été organisé, récemment, à la placette du village. «Une manière de féliciter nos enfants après une année de dur labeur et de leur souhaiter bonne fête à l’occasion de la Journée internationale de l’enfance, même si c’est avec un peu de retard», dira l’un des organisateurs.

Au menu de ce programme de compétition sportive et de divertissement culturel, il y avait plusieurs combats de kick-boxing et de vo-vietnam, en plus des chants des chorales, des pièces théâtrales, etc.

Dans une ambiance bonne enfant et une organisation irréprochable, les poulains de Medjani Meziane ont épaté par leurs exhibitions, les nombreux invités, majoritairement des enfants et des adolescents. De combats aux katas, les athlètes de l’équipe de Tala Athmane ont prouvé que leurs compétences sont d’un niveau supérieur et qu’ils méritent humblement leurs titres régional et national arrachés, récemment.

Il s’agit de Talah Alicia, Abdellah Chertouh, Bendjermoum Oussama, Nouali Rahim et Arezki, Daïd Mouloud, Chebboub Aymène, Medjani Ahmed, entre autres. Ces athlètes de l’association sportive ITA (Inaddalen n Tala Athmane) sont, respectivement, des champions et vice-champions, aux niveaux régional et national. Leur club est classé 3e au niveau de la wilaya de Tizi-Ouzou.

Après ce moment de grands efforts et de compétition, les organisateurs ont programmé un petit instant de répit avec une chorale de l’école primaire du même village. Juste après, ce sera au tour de la présentation d’une pièce théâtrale et la stimulation d’un mariage ancien kabyle par des petits chérubins d’une crèche de la localité. Mais le moment fort reste tout de même l’intervention de l’imitateur et interprète du film culte «Limučučču», en Kabyle, le talentueux Amar Benkaci, en collaboration avec l’acteur Hocine Ouarab. L’activité a été clôturée par des tours de manèges mis en place pour la circonstance.

