Quatre villages engagés

Ayant déjà un passé très honorable dans le concours Rabah Aissat du village le plus propre organisé par l’APW de Tizi-Ouzou, en ce sens où dans un passé récent, des villages, à l’instar de Tighilt Mahmoud, Ait Izid, Izaouiyen ont été primés, la commune de Souk El-Tenine s’engage pour la prochaine édition avec pas moins de quatre candidats.

En effet, au niveau de quatre villages que sont Ait Izid, Izoughen, Igar Hemmad et Thaarkouvth, les comités de villages, les associations, les jeunes et les citoyens de manière générale s’activent sur plusieurs volets afin de prétendre à une place de choix au podium parmi les lauréats dans ce concours qui attire de plus en plus de candidats. Chaque week-end, des volontariats de nettoyage et autres embellissements des ruelles et places publiques ainsi que la réhabilitation des fontaines et sources dans les villages où elles existent, sont organisés.

Dans ce sillage, l’APC aussi se met de la partie en fournissant aide et assistance aux villages ayant exprimé le vœu et activant pour la participation à ce concours, dans la mesure où des enveloppes sont prélevées sur les différents budgets de la commune pour épauler les villageois dans leur œuvre.

Pour l’APC, c’est là une occasion de combler le retard en matière de développement au sein de leur collectivités et une chance supplémentaire afin d’inciter à la préservation de l’environnement dont elle fait l’un de ses principaux crédos. «Chaque année, nous soutenons les villages qui expriment le vœu de prendre part au concours du village le plus propre et une enveloppe allant jusqu’à 3 millions de dinars leur est allouée, surtout pour l’aménagement des routes et placettes.

C’est l’occasion pour nous de faire participer le citoyen afin de rattraper le retard dans le développement en général et de le sensibiliser à la préservation de son environnement. À travers toutes ses actions, nous escomptons à moyen terme la création localement d’une petite économie et de postes d’emploi par le biais du tri sélectif. Mais ceci doit passer par la couverture totale de notre commune en matière d’une bonne gestion des déchets et ordures», nous dira le maire de la localité.

Rabah A.