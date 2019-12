Réfection en vue de la route de Tala Bouzrou

La grève des transporteurs de la daïra de Makouda semble avoir porté ses fruits. Ainsi, selon les derniers échos, les pouvoirs publics ont réagi en décidant de lancer les travaux de réfection de la route reliant Tala Bouzrou au chef-lieu de wilaya. Les travaux de réalisation ont été confiés à une entreprise, qui est sur le point le chantier dit-on. Il est à rappeler que durant la semaine écoulée, les lignes de transport desservant les communes de Makouda et Boudjima étaient paralysées par un mouvement de grève. Parallèlement à cette action, les transporteurs avaient procédé à la fermeture de ce tronçon routier, au lieu-dit «Zaouïa», durant les journées de samedi et dimanche. Ces deux actions simultanées avaient alors provoqué de grandes perturbations dans le trafic automobile sur cet axe de la RN72. Beaucoup de travailleurs n’ont de ce fait pas pu rejoindre leurs lieux de travail. Par ailleurs, dans une déclaration rendue publique, les grévistes avaient énuméré une série de problèmes rencontrés depuis des années, accompagnée d’une liste de revendications à l’adresse de la direction de la tutelle. D’autre part, il faut signaler que la route reliant Tala Bouzrou à Tizi Ouzou est devenue impraticable, ces dernières années. A certains endroits, le bitume n’existe plus. Parallèlement au problème soulevé, un autre point noir est signalé par les grévistes. Il s’agit du tronçon de Zaouïa, fermé à cause d’un glissement de terrain, qui tarde à être pris en charge, ce qui les oblige à le contourner, empruntant un passage difficile, au lieu-dit «Voudkou». C’est pour cela que les grévistes étaient intransigeants quant à la nécessité de parer à ce glissement de terrain et rouvrir la voie. Toutefois il est aussi utile de rappeler que le glissement a été causé par les terrassements entamé par un particulier de la localité.

Akli N.