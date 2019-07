Réouverture de l’agence postale

Bonne nouvelle pour les habitants du village Ait Imgour, important village de quelque 3 500 âmes dans la commune de Mechtras. En effet, la réouverture de leur agence postale est programmée pour les tout prochains jours. «Ça ne saurait dépasser cette semaine car les travaux touchent à leur fin», ont affirmé MM. Chebala et Benakli, respectivement P-APC et vice président chargé du technique.

Le centre postal de ce village a été créé en 2006 comme annexe de celui de Mechtras et a été érigé en centre indépendant en 2008 et depuis, il n’a bénéficié d’aucune action d’entretien et de rénovation de la part de la tutelle, Algérie poste, du fait que la bâtisse appartenait à l’APC qui à son tour n’a jamais pensé à une quelconque rénovation.

«L’assemblée de l’époque a refusé toute rétrocession en faveur du secteur des PTT qui ne pouvait de ce fait opérer des travaux sur ce site qui n’a pas cessé de se dégrader au fil des années. Avec notre arrivée, nous avons, grâce aux dispositions de la nouvelle réglementation, dégagé une enveloppe de 80 millions de centimes pour la rénovation de ce centre. Les travaux, faux plafonds, boiseries, réfection de la peinture intérieure et extérieure et des placards…, menés à une cadence accélérés seront achevés d’ici une poignée de jours et n’auront duré que l’espace de deux semaines», ont précisé nos interlocuteurs.

Pour rappel, depuis l’entame des travaux et pour ne pas pénaliser les usagers, un guichet a été ouvert spécialement pour les besoins en la matière des habitants d’Ait Imghour au niveau du centre postal du chef-lieu à Mechtras.

Rabah A.