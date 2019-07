Répartition des plans communaux de développement

La cagnotte allouée à la commune de Souk-el-Tenine cette année au titre du plan communal de développement (PCD) a été de l’ordre de 3 milliards de centimes. Cette enveloppe paraît de loin très insuffisante pour couvrir tous les besoins et toutes les urgences souhaités par les élus et la population locale. L’exécutif s’est attelé à répartir équitablement les projets entre les villages à raison d’environ 200 millions de centimes pour chacun d’eux et selon les doléances exprimées par les habitants.

La part du lion est revenue au volet dallage et revêtement des routes et chemins dans cette répartition. Ce qui est tout à fait logique, vu l’état catastrophique dans lequel patauge tout le réseau de la commune actuellement. C’est ainsi que beaucoup de villages, à l’instar de Tighilt Mahmoud, Izouaghene, Thaarkouvt, Ait Izid, Ighil Boulkadhi, Ait Ali Oumensour, Ichaouadhiyene, Ait Amar ont tous bénéficié de dallage pour les chemins menant ou se trouvant dans leurs villages respectifs. Par ailleurs, le village d’Iguer Hemmadh a bénéficié d’un dallage, mais en pavé.

D’autre part, les habitants d’Agouni Boufal ont demandé que la cagnotte qui leur revient soit injectée dans la réalisation d’un réseau d’éclairage public. Il en est de même pour ceux des villages Amalou et Vougouzadh et Ait Ali Oubelkacem qui ont opté pour des réseaux d’assainissement pour les deux premiers et l’aménagement du stade du village avec pose d’une pelouse synthétique pour le deuxième.

Deux projets supplémentaires ont été accordés, vu la situation d’urgence à laquelle ils font face, aux villages Ath Amar, pour un dallage couplé à un ouvrage avec extension et Ichaouadhiyen, pour un réseau d’assainissement. Il est à signaler également qu’une enveloppe a été aussi allouée à la réhabilitation de certaines conduites d’assainissement défaillantes et l’éradication des points noirs liés à ce volet et que l’on trouve éparpillés dans pas mal d’endroits de la commune.

Rabah A.