Réseau routier dégradé

Le réseau routier à travers la commune de Maâtkas est dégradé. Le constat est établi par l’ensemble des citoyens et des responsables locaux. À Berkouka, à titre d’exemple, pratiquement tous les axes routiers sont en état de délabrement, à commencer par la route vicinale qui relie le village Afir au chemin de wilaya N°128.

C’est un axe routier long de 4 kilomètres qu’il est possible de parcourir sans perdre quelques dizaines de minutes de plus, le chemin étant tout bonnement impraticable. Son bitume a presque disparu, les trous et les nids-de-poule foisonnement le long de la chaussée. Cette dernière s’apparente à un véritable champ de mines.

«Ce chemin est infréquentable, il ajoute de l’isolement à la localité qui est déjà assez enclavée. Les travaux de gaz, d’AEP et d’assainissement sont venus à bout du bitume, réalisé en 1996». Toujours dans le même village, la route Afir vers la CW128, via Tighilt Teqdhibine, est dans le même état, si ce n’est pire !

Dans le même douar, pour aller du village ancien Berkouka à Afir, il faut avoir la patience de Job mais surtout un véhicule 4×4. À signaler que Berkouka constitue un des plusieurs versants de la commune de Maâtkas. Le dénominateur commun aux villages de cette commune est sans nul doute la dégradation du réseau routier.

Les carences sont flagrantes sur le chemin de wilaya n°147, reliant la localité au chef-lieu de wilaya, qui n’a, à vrai dire, de chemin que le nom. «Nous travaillons dans des conditions difficiles, le CW147 est en état de dégradation avancée, en plus de son étroitesse. On attend son revêtement et son élargissement depuis des lustres», fulmine un transporteur de voyageurs.

Hocine T.