Riche programme à la salle polyvalente

Comme tous les autres établissements de jeunes de la wilaya, la direction de la salle polyvalente de Tizi-Gheniff a concocté un programme riche à l’intention des élèves pour leurs vacances de printemps. «À chaque fois que les enfants, les collégiens et les lycéens sont en vacances, nous essayons de leur donner l’occasion de se rencontrer et de bénéficier de nombreuses activités au sein de notre salle.

Et c’est justement ce que nous avons fait pour cette période du 21 mars au 4 avril», informe le directeur de cet établissement, Mohamed Tellache. Selon ce dernier, le 21 mars dernier, à l’occasion de la Journée mondiale de l’arbre, pas moins de cinquante arbustes de variétés différentes avaient été plantés dans la cour et tout autour de la salle et du centre sportif de proximité.

Concernant les autres activités menées dans ce cadre, il détaillera: «Le 24 mars, nous avons donné l’occasion à un premier groupe de 50 jeunes d’aller en excursion à Tikjda. Le 26 du même mois, ce sont trente autres qui ont participé à une randonnée pédestre sur les hauteurs d’Ath Ali, du côté de Frikat, à plus de 1 200 mètres d’altitude.

Durant les 27 et 28 mars, nous nous sommes mobilisés aux côtés des membres du CRA-local pour mener la campagne du dépistage de cancer». Un autre groupe de 50 jeunes a pris part, avant-hier jeudi, à une visite guidée au jardin d’essai El-Hama, à Alger. «C’est la première fois que je découvre ce beau jardin et certains animaux que je n’ai jamais vu de près», se félicitera une jeune collégienne ayant bénéficié de cette excursion. «Le 3 avril prochain, nous avons une kermesse avec au menu un spectacle de clown, de la danse, de la chanson, des jeux, des ateliers de maquillage et de dessin.

Pour la clôture de cette quinzaine de vacances, qui interviendra le 4 avril, nous avons prévu un tournoi inter-établissements de jeux d’échecs auquel participeront les maisons de jeunes de Draâ El-Mizan, Aïn Zaouïa, Aït Yahia Moussa et Frikat, le foyer de jeunes d’Ath Ali et le Centre sportif de proximité de Tizi-Gheniff», conclura le directeur de la salle polyvalente.

Ce genre d’activités permet aux jeunes de la région de se rencontrer, d’échanger leurs expériences dans divers domaines. De l’avis de la population locale, ce sont là des initiatives à encourager d’autant qu’elles meublent le temps de ces jeunes durant ce repos bien mérité et leur permettent de recharger leurs batteries pour le troisième trimestre, le plus décisif de l’année scolaire.

