Riche programme pour le 8 mars

La Journée internationale des droits des femmes (8 mars) est célébrée chaque année diversement à travers le monde. C’est une halte lors de laquelle on célèbre, on rend hommage, à la femme, indépendamment de son appartenance nationale, ethnique, linguistique, culturelle, ou adhésion politique.

Dans la daïra de Béni Douala, cette journée s’annonce bien animée eu égard aux différents programmes concoctées par ses différentes localités. Au niveau du village Aït El Hadj, les membres de l’association culturelle Ixulaf n’Aït Lhaj, en collaboration avec l’association Tirza Ireznzn, sont mobilisés pour rendre un grandiose hommage aux femmes du village, qui aura lieu à l’école primaire de celui-ci. Le coup d’envoi sera donné avec une exposition de robes kabyles et objets traditionnels, samedi à partir de 10 h, suivie du concours du meilleur plat traditionnel.

L’animation s’annonce festive durant la soirée après l’animation de deux conférences-débats par des sociologues et psychologues sous le thème «Violence de genre, estime de soi et rôles sociaux». De l’autre côté de la daïra, plus précisément au niveau du village Tighzert, des surprises seront réservées à toutes les femmes de la bourgade, au niveau de l’école primaire Azzaz Rabah, à partir de 12h30. Voulant garder le suspens jusqu’au jour J, les organisateurs se contentent d’annoncer un programme riche et diversifié.

Lyes Mechouek