Des journées d’information et de sensibilisation sur les dangers du tabac ont été organisées dernièrement dans la localité de Larbaâ nath Irathen. Cet événement, organisé par l’association d’aide et de solidarité aux malades respiratoires A. Asmar «Kadem Meziane» a été clôturé dans une ambiance bon enfant et a eu un large écho de la part de la population et surtout chez les lycéens et les collégiens de la localité, qui ont participé au concours de dessin et de sculpture.

C’est dans le but d’informer mais surtout de sensibiliser les jeunes et moins jeunes que l’association initiatrice de cette journée a organisé ce concours de dessin où chaque participant a eu à exprimer à travers son dessin les ravages et les dangers de ce poison. Dans ce sens, le président de l’association, en l’occurrence Kadem Nafaa, explique : «Cette action s’inscrit dans le cadre des campagnes de sensibilisation que nous initions pour informer et sensibiliser surtout les jeunes et les moins jeunes sur les dangers et les ravages provoqués par cet assassin silencieux, à savoir le tabac.

L’adolescence est une période sensible et cruciale, un âge où l’adolescent se cherche et se forge une personnalité, une période où les tentations sont très fortes. Le tabac est une découverte pour lui pour afficher sa personnalité. Tous ces facteurs favorisent la propagation de ce fléau au niveau des milieux scolaires». Et de préconiser que seule la surveillance des parents et leur contrôle est à même d’éviter à l’adolescent de se laisser emporter par le fléau. «Voilà pourquoi nous sommes en train de sensibiliser ces lycéens et collégiens car la sensibilisation reste le meilleur moyen que nous avons faire conscience du danger du tabagisme. Et comme le meilleur atout pour faire passer ce message reste le dessin, toutes les œuvres réalisées par les participants seront exposées au public, au niveau de la bibliothèque communale.

Youcef Ziad