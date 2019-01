Tafat au chevet des malades et des orphelins

L’association Tafath, dont le siège est situé au village Ath Haniche sur les hauteurs du chef-lieu communal de Frikat, vient au secours des malades et des orphelins. « Nous avons créé Tafath, une association à caractère caritative, pour venir en aide à des familles en difficultés notamment aux orphelins.

Ces jours-ci, nous avons lancé un appel aux cancéreux qui ne peuvent pas faire leurs bilans sanguins, de s’approcher de nous afin de les aider à faire ces bilans dans un laboratoire d’analyses médicales à Boghni », nous confiera Mohamed Lounaci, en sa qualité de président de l’association. Et d’expliquer: « Nous avons donné trois numéros de téléphone pour toutes les personnes concernées.

Des affiches sont placardées notamment au niveau des pharmacies ». Il y a lieu de signaler que dans cette région, ils sont nombreux notamment les femmes souffrant de cette maladie qui n’ont pas les moyens ni de se faire dépister ni encore moins de se soigner. « Plusieurs malades nous viennent de Frikat. Nous avons reçu des dossiers de femmes atteintes de cancer qui ne peuvent même pas faire leurs bilans sanguins », dira Mahmoud Ouazar, président de l’association d’aide aux personnes atteintes de cancer de Draâ El-Mizan, dont la couverture s’étend sur pratiquement toute la daïra. Par ailleurs, M. Lounaci dira que son association est en train de réaliser l’extension d’une habitation à une famille d’orphelins.

« C’est une famille qui vit dans des conditions misérables. C’est une veuve qui ne peut subvenir aux besoins de sa famille et dont les enfants sont tous malades. Nous sommes à pied d’œuvre depuis déjà six mois. J’espère que bientôt nous allons finir cette habitation et permettre à cette famille d’avoir un toit décent », ajoutera notre interlocuteur. Pour celui-ci, ce genre d’action a besoin de beaucoup de volonté et de patience.

« Nous avons tout un programme mais il faut y aller étape par étape. Je profite de cette occasion pour lancer un appel de cœur à toutes les personnes charitables afin de s’approcher de notre bureau pour d’éventuels dons parce que la solidarité a besoin de tous », soulignera-t-il. En tout cas, la création de cette association a été bien accueillie par la population locale. « Ce sont de jeunes volontaires. Il faut les encourager car le bénévolat n’est pas facile.

Leur programme est riche. Nous souhaitons que Tafath fasse rentrer de la lumière et du baume dans tous les cœurs des malades et des orphelins. Cette action envers cette famille est un signe annonciateur de réussite en dépit de toutes les difficultés auxquelles font face les associations de ce genre. Tant qu’il y aura des femmes et des hommes généreux, ils n’ont rien à craindre », soulignera un habitant du village, approché à ce sujet.

Amar Ouramdane