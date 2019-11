Tala Benamane interpelle les élus

Les habitants du village Tala Benamane, à 4 km à l’ouest du chef-lieu communal de Tadmaït, interpellent les élus locaux à agir en vue d’améliorer leurs conditions de vie. En effet, les villageois que nous avons rencontrés affirment qu’ils n’ont jamais cessé d’exposer ce qu’ils appellent leurs légitimes doléances auprès des autorités locales, mais en vain. Ils citeront entre autres; la rénovation du réseau d’assainissement, car celui existant est vétuste, le revêtement du chemin menant vers leur bourgade et l’édification d’un réseau d’évacuation des eaux pluviales.

«Notre réseau d’assainissement est vétuste, la route principale menant vers notre village se trouve actuellement dans un état de dégradation avancée, en raison notamment de l’absence de caniveaux pour évacuer les eaux pluviales qui accentuent sa situation notamment durant les périodes pluvieuses. À cet effet, nous demandons aux autorités locales d’intervenir afin qu’elles prennent en charge nos légitimes revendications dans les meilleurs délais», dira Mohamed, l’un des villageois.

En outre, ces mêmes villageois réclament de l’eau potable, car le réseau AEP alimentant ce village présente des défections en permanence et ce, depuis plusieurs années. Un château d’eau a été réalisé au lieu-dit Ighil Amar il y a de cela plus de cinq ans, mais son raccordement et sa mise en service tarde à voir le jour, a-t-on appris. «Cela fait des années que nous demandons aux autorités locales ainsi qu’aux services concernés de remédier à nos problèmes et chaque fois on nous promet d’intervenir, puis plus rien.

D’autant plus, les conduites alimentant notre village sont vétustes et rouillées. Par conséquent, nous exhortons les services de l’ADE et ceux de l’hydraulique de les rénover en PEHD», dira Lounès l’un des habitants de la région. Et d’ajouter : «Nous sommes à deux pas du chef-lieu municipal mais nous manquons de tout». Ces habitants ont soulevé également la réhabilitation de leur fontaine et selon certains représentants dudit village que nous avons rencontrés sur les lieux, les pouvoirs publics ont lancé un programme de rénovation des fontaines des villages. De ce fait, ils sollicitent les élus locaux de rénover cette fontaine considérée comme patrimoine du village.

Rachid Aissiou