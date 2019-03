Un don de 1 571 livres

La bibliothèque Mohya Abdellah de la commune de Boudjima vient de recevoir un colis de 1 571 ouvrages offert par l’association Un livre, une vie, basée en France.

Ce lot très important de livres va donc bénéficier à la jeunesse locale, notamment aux étudiants, qui a repris le goût à la lecture depuis l’ouverture de cet espace culturel. Les jeunes du mouvement associatif à Boudjima croient ainsi dur comme fer que la lecture est un segment indiscutable dans le projet du développement.

Des volontaires et des membres du mouvement associatif activent, conjointement, à travers les villages pour répartir des livres à travers les bibliothèques locales. À Agouni Oufekous, Tarihant et autres villages, les associations investissent aussi le terrain socioculturel et promeuvent la lecture. C’est en partie grâce à ce travail-là, fourni par les jeunes, que des liens étroits ont été tissés avec des associations à travers le territoire national et en Europe.

Des dons de livres, reçus depuis quelques temps, renforcent la bibliothèque communale, l’une des plus riches à l’échelle de wilaya, mais aussi les salles de lecture éparpillées à travers les villages, comme Agouni Oufekous. Au niveau de ce patelin, l’espace servant de bibliothèque accueille continuellement tous les bibliophiles et les élèves en classes d’examen, répartis en groupes pour se préparer aux épreuves qui les attendent.

Des enseignants volontaires s’impliquent aussi, pour un meilleur encadrement et la réussite des élèves. Ainsi donc, la dynamique de ces jeunes pour faire renaître l’envie de lire auprès d’une jeunesse désœuvrée a porté ses fruits. La mobilisation ne s’est pas arrêtée qu’à la culture. En effet, des volontaires s’étaient donné le mot pour la création d’un club local de football. Et c’est chose faite, puisqu’une nouvelle équipe est née à Afir et à laquelle on a fixé l’objectif de prendre en charge tous les talents sportifs.

Akli N.