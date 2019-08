Un nouveau réseau électrique pour Azib Chikh

Le village Azib Chikh dans la commune d’Aïn Zaouia a bénéficié de la mise en service d’un nouveau réseau électrique. A noter que ce projet a été accordé dans le cadre du programme complémentaire de l’année 2014 pour le renforcement du réseau d’électrification rurale dans la wilaya de Tizi-Ouzou.

Dans cette commune, quatre sites ont été retenus par la Direction de l’énergie et des mines, en concertation avec les autorités locales. Il s’agit, entre autres, de la réalisation de nouvelles lignes électriques de basse tension dans les zones éparses, aux villages Aït Maamar, Bouhamou, Ibrouham et Azib Chikh.

En termes d’avancée et de réception des travaux, seulement deux sites délimités ont vu la mise en service du réseau dans les habitations, dont le village Azib Chikh. En effet, après de longues années d’attente, les familles privées d’électricité ont accueilli avec une grande joie l’opération de pose de compteurs et de raccordement au réseau électrique. C’est la fin du calvaire, notamment des résidents du lieu-dit «Ighil Belazizi», dont les habitants étaient contraints de s’alimenter à l’aide de câbles à partir des anciennes demeures abandonnées et situées à plus de 600 m.

Les chutes de tension, en hiver comme en été, rendaient leur vie quotidienne difficile. Mais ce n’est plus le cas maintenant. Aussi, avec l’arrivée du gaz dans cette zone, le village aura atteint un taux de 95 % de couverture des deux énergies. Enfin, il faut signaler qu’hormis les villages Azib Chikh et Aït Maâmar où deux projets de réalisation de réseaux ont été concrétisés, toujours dans le cadre du même programme, les sites de Bouhamou, d’Ibrouham et de Mechmel demeurent toujours en instance d’exécution des travaux.

M Haddadi.