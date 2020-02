Un réseau spécialisé dans le trafic des dossiers de visas démantelé

Les services de la Sûreté de daïra de Boghni ont démantelé, jeudi, un dangereux réseau spécialisé dans le trafic des dossiers de visas touristiques vers l’Espagne et la Turquie. Pour annoncer ce coup de filet opéré, au sein de cette bande de malfaiteurs composée de 5 individus, dont un jeune couple activant au chef-lieu communal de Boghni et trois complices activant en même temps à Blida, un point de presse a été organisé, au siège de la Sûreté de daïra. Lors de cette rencontre avec les médias locaux, le chef de Sûreté de daïra a expliqué les étapes du déroulement de l’opération enclenchée suite à des investigations menées par les éléments de la police judiciaire.

A noter que l’arrestation des membres de ce réseau a été réalisée grâce à la coordination entre les services judiciaires et sécuritaires des wilayas de Tizi Ouzou et Blida. En plus des arrestations opérées, il faut signaler qu’au cours de la même opération, les policiers ont récupéré un important lot de matériel informatique, une imprimante, un scanner et des cachets humides contrefaits ainsi que des passeports et des documents falsifiés pour compléter les dossiers de visa. Les cinq individus ont été présentés, le même jour, au procureur de la République du tribunal de Draâ ElMizan, avant leur comparution devant le juge.

