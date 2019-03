Un volontariat pour nettoyer la ville

À l’initiative du mouvement associatif de Tadmaït, un volontariat de nettoyage a été organisé, avant-hier, vendredi, à la grande satisfaction des habitants de la région. En effet, les volontaires ont entamé les travaux de nettoyage tôt la matinée au niveau du la cité Belaiche Akil, au chef-lieu communal de Tadmaït.

Ils se sont débarrassés de tous les déchets et détritus qui ont été jetés çà et là et ont également enlevé les herbes sauvages à l’aide de pelles et autres outils. Plusieurs arbustes ont été plantés par les adhérents du mouvement qui devaient procéder également hier à l’installation de quelques bacs à ordures dans ce premier quartier. Les initiateurs de cette action de salubrité veulent en faire une tradition, à chaque fois que cela s’avérera nécessaire, car ce n’est guère leur première opération du genre dans cette commune.

Selon les participants à ce volontariat, l’objectif de cette belle initiative, organisée sous le slogan «Pour une ville plus propre», est de sensibiliser les gens sur l’importance de la protection de l’environnement et pour notamment préserver la santé publique. Cette opération aura lieu chaque vendredi et elle touchera graduellement tous les quartiers et cités de la ville, a-t-on appris. «Nous voulons que nos quartiers restent toujours propres.

Aussi nous allons implanter, durant notre campagne, environ 270 arbustes et installer une cinquantaine de bacs à ordures à travers les quartiers de Tadmaït», déclare un animateur du mouvement. Il ajoutera : «La propreté et la préservation de notre environnement est l’affaire de tout le monde.

Ce n’est pas seulement du ressort d’une association. Les habitants ont répondu favorablement à l’appel, notamment nos adhérents qui n’ont pas lésiné sur les efforts». «Cette action vise à donner une bonne image aux différents quartiers de la ville, en les débarrassant des immondices qui se sont amoncelées sur les accotements des routes et les places publiques», dira à ce propos un autre membre du collectif associatif.

R. A.