Une autre journée programmée

Il semble que le comité local du Croissant Rouge Algérien est bien parti pour organiser des journées de dépistage des maladies chroniques (diabète et hypertension artérielle) ainsi que des consultations gratuites dans tous les villages de la commune durant les premiers jours du Ramadhan. Ainsi, c’est la troisième action qu’enregistre ce CRA-Local. «Durant le mois d’avril, nous avons organisé trois opérations dans différents villages de la commune.

Après Ameddah et El Hed, nous avons invité les habitants d’Ouled Mériem à la périphérie de la ville pour non seulement se faire dépister mais aussi pour des consultations médicales», nous dira M. Yahia Nouredine entouré des membres de son bureau et des secouristes du comité en train d’organiser le passage des personnes venues se faire ausculter. «Nous avons comme pour les deux dernières actions trois médecins et trois infirmiers affectés par l’EPSP de Boghni», précisera un autre intervenant.

En effet, dès la matinée, la salle de soins du village a été prise d’assaut par de nombreux habitants notamment des personnes âgées. «Il y a des cas qui ont été décelés au cours du dépistage. Les médecins leur ont donné des conseils et les ont orientés pour des consultations spécialisées. Au moins, cent personnes se sont présentées durant toute la journée. En tout cas, nous avons eu à constater que ce genre d’action est bénéfique notamment pour certains qui n’ont pas les moyens d’aller se faire dépister ailleurs.

Justement, l’objectif de nos actions est de rapprocher le médecin du patient», expliquera un autre organisateur. «C’est une initiative à saluer. Je vous assure que si des campagnes comme celles-ci sont organisées ici et là, le nombre de cas atteint de ces pathologies serait pris en charge à temps. Il y a des personnes qui souffrent soit du diabète soit de la tension artérielle, mais elles ne le savent pas. Et puis, elles n’ont pas le courage d’aller se faire dépister. Mais, lorsque c’est tout le village qui s’y met, il y a une volonté manifeste même chez les récalcitrants», constatera un jeune homme accompagnant sa grand-mère âgée de plus de soixante-dix ans. Certes, durant ce mois de Ramadhan, cette campagne sera suspendue, mais il est dit que d’autres villages sont au programme. «Juste après la fin du mois sacré, nous reprendront la programmation d’autres villages parce que nous avons un organigramme que nous devrons respecter afin de donner l’occasion à d’autres habitants de bénéficier de ces consultations gratuites et de ces dépistages», conclura M. Yahia Nouredine.

A. O.