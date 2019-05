Une belle occasion pour se défouler

C’est devenu une tradition durant le Ramadhan. Béni Douala connaît une animation particulière dans une ambiance de gaieté, qui se prolonge souvent au-delà de minuit.

Cela fait le bonheur des citoyens de cette localité qui sortent de chez eux pour se distraire, surtout après la période hivernale, faite de pluies et de neige, où ils étaient confinés chez eux ou se contentaient de partir travailler. Tout commence après le f’tour, où de nombreux hommes et femmes sortent pour passer une agréable soirée en famille, entre amis ou individuellement.

Dans la commune de Béni Douala, on a pu constater durant les deux premiers jours de Ramadhan que la préparation de ces soirées débute quelques heures avant le f’tour. Les gérants des cafétérias et autres restaurants commencent déjà à préparer l’ouverture de leurs locaux. D’ailleurs, à la rupture du jeûne, la gent masculine a une seule destination : la cafétéria pour prendre un café ou une cigarette, après une longue attente. Une occasion également pour retrouver ses amis, les membres de la famille et d’anciens collègues.

Des groupes se forment aussi pour se raconter des blagues ou discuter des sujets d’actualité. Les jeux de cartes, de domino et le loto rassemblent aussi la majorité des personnes âgés, des jeunes et moins jeunes dans une ambiance conviviale dans presque tous les villages de la daïra de Béni Douala. Les personnes qui s’adonnent à ces jeux ne voient même pas le temps passer et au-delà de minuit, on peut encore entendre le bruit des dominos sur les tables et les cris de victoire, au loto. D’autres préfèrent rejoindre les mosquées pour la prière des tarawih. Selon un citoyen croisé devant une mosquée du centre-ville de Béni Douala : «Cet endroit calme donne du charme à ce mois sacré.» Et d’ajouter que c’est sa destination préférée chaque jour.

Dans d’autres villages, même les femmes ne ratent pas l’occasion d’aller prier à la mosquée, accompagnées de leur conjoint ou de membres de leur famille. Il faut noter que durant les premiers jours de ce mois sacré, les transports publics, tout au long de la soirée, sont disponibles. La situation s’est améliorée par rapport aux années précédentes, chose qui motive les citoyens à sortir la nuit, où leur destination préférée est le centre-ville de la wilaya de Tizi-Ouzou, que ce soient les familles ou les jeunes, afin de se distraire un peu et d’oublier la fatigue de toute une journée.

Jeux vidéo et baby-foot

La gent féminine de la région se dépêche pour terminer la vaisselle afin de suivre les différents programmes télévisés spécial Ramadhan devant leur petit écran, tout en ayant préparé du thé qu’elles prendront avec des cacahouètes. «Depuis mon enfance, je suis les programmes spécial Ramadhan, qui sont devenus une priorité pour moi chaque année. Je préfère rester en face de la télé que d’aller discuter de sujets inintéressants avec mes voisines», dira une citoyenne du village Tala Khlil. D’autre part, une autre frange de femmes préfèrent sortir devant leur maison ou aux lieux-dits Tizribinne.

Les femmes des différents villages se retrouvent pour passer un peu de temps à l’air frais, alors que d’autres préfèrent rejoindre leurs voisines chez elles afin de prendre un thé et discuter un peu histoire de tuer le temps, en attendant le retour de leur mari et enfants. L’arrivée du mois de Ramadhan fait le bonheur des enfants de la région de Béni Douala, qui sont autorisés à sortir la nuit pour rejoindre les salles de jeux ouvertes juste après la rupture du jeûne. Surveillés de près par leurs parents, ils s’offrent des partis de Play-station ou de baby-foot. Sachant qu’ils sont dans leur majorité en période d’examen, ils ne s’y éternisent pas.

A Béni Aissi, un mini parc de loisirs a ouvert ses portes aux enfants de la région. Il fait le plein durant ces premiers jours de Ramadhan, car c’est une première dans la région. Le début de ce mois sacré, cette année, est d’un goût très spécial dans la région de Béni Douala, contrairement à l’année précédente où les soirées étaient moroses. Il est marqué par l’ouverture quasi totale des commerçants la nuit et la création d’espaces de loisirs, ce qui va encourager les familles d’Ath Douala à sortir pour passer de bons moments loin du stress de la vie quotidienne.

Lyes Mechouek