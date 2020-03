Une fillette mortellement fauchée par un fourgon

Une fillette âgée de quatre ans a été mortellement fauchée, jeudi dernier, au village Henia, à la périphérie de la ville. Selon des informations concordantes, cette petite fille sortait d’une épicerie et allait rentrer chez elle, quand elle fut renversée par un véhicule. La victime aurait rendu l’âme sur le coup. Tout de même, elle fut évacuée à l’hôpital Krim Belkacem, où sa mort a été constatée. Juste après ce malheureux accident, l’automobiliste s’est présenté à la brigade de Gendarmerie de la ville. Le constat de l’accident a été fait et une enquête a été ouverte pour déterminer les circonstances exactes de ce drame, qui a mis en émoi toute la population de cette grappe de villages. A rappeler que l’an dernier, un enfant du même âge avait été écrasé par un tracteur, dont les freins avaient lâché, au village Draâ Sachem. A cet effet, la prudence et la vigilance sont recommandées, notamment quand il s’agit d’enfants.

Amar Ouramdane