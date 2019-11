Une formation au secourisme lancée

Comme de nombreuses unités de la protection de la wilaya, celle-ci a lancé une formation à l’intention de secouristes bénévoles. En effet, après avoir annoncé l’information, quatorze candidats ont émis le vœu de participer au stage. « C’est l’une des missions de la protection civile dans notre pays. On forme des personnes dans le secourisme de masse. C’est dans cet ordre d’idées que nous avons lancé le 11 novembre dernier un stage de vingt et un jours pour quatorze secouristes. Nos agents les forment aussi bien en théoriquement qu’en pratique sur les premiers gestes à faire en cas d’accident, en cas aussi de séisme ou autre catastrophe naturelle », nous dira, en premier lieu, M. Hamid Bouchia en sa qualité de chef d’unité. Pour notre interlocuteur, un fort engouement est observé chez ces jeunes secouristes qui s’intéressent énormément à la formation.

« Au terme de cette formation, des attestations de participation et de secouriste leur seront décernées. Nous comptons renouveler cette expérience dès que l’occasion se présentera à nous », poursuivra-t-il. Par ailleurs, cette unité a tracé un programme de sensibilisation qui s’étendra sur plusieurs mois notamment en cette saison hivernale afin de sensibiliser les élèves, les collégiens et les lycéens sur les risques de la mauvaise utilisation du gaz naturel. « C’est un programme qui prendra beaucoup de temps.

D’ailleurs, il a été lancé dans certains établissements scolaires où nos agents ne sont non seulement intervenus de manière théorique devant les élèves mais aussi avec des exercices de simulation. Ils donnent des conseils à ces enfants qui à leur tour devront les transmettre dans leur milieu familial sur les précautions et les mesures à prendre afin d’éviter des sinistres et des victimes. Comme nous savons tous que c’est en hiver que se produisent ces accidents notamment en inhalant le monoxyde de carbone, nous avons alors pensé à cette sensibilisation. C’est pour cela que tout le monde doit être sensibilisé afin de profiter de cette commodité ô combien indispensable dans les foyers en réduisant le risque à zéro en évitant les drames qui endeuillent les familles », expliquera le chef de l’unité avant de citer certaines écoles dans lesquelles ont eu ces sensibilisations. »

Il s’agit par exemple de l’école des Frères Mohamed, du CEM Tiâchach, du CEM d’Ouled Messaoud. Nous interviendrons dans d’autres établissements selon la demande et le programme. Nous sommes aussi à l’écoute des comités de villages et de quartiers qui seront intéressés par ce genre de sensibilisation », conclura M. Hamid Bouchia. À noter que depuis l’inauguration de cette unité dans cette daïra en 2014, celle de Draâ El-Mizan a été en quelque sorte un peu soulagée et ne couvrira, désormais, que les communes de la daïra (Draâ El-Mizan, Ait Yahia Moussa, Ain Zaouia et Frikat). Néanmoins, les citoyens souhaitent toujours l’implantation de postes avancés à Ain Zaouia ou encore Ait Yahia Moussa notamment en été à cause de nombreux incendies ravageurs enregistrés dans ces deux communes dont le tissu végétal est intense.

Amar Ouramdane