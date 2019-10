Une fuite d’eau en plein chef-lieu

Une importante fuite d’eau sur le réseau d’eau potable (AEP) est enregistrée au chef-lieu de la commune d’Illoula Oumalou, dans la daïra de Bouzeguène. La fuite est localisée à quelques mètres seulement du siège de l’APC sans que rien ne soit fait par les responsables de cette assemblée pour mettre un terme à cette situation désolante. Cette situation dure depuis des mois. Selon les habitants, d’importantes quantités du précieux liquide sont perdues dans la nature : «En plus des désagréments causés aux passants et aux habitants, ce sont d’énormes quantités d’eau potable qui partent dans la nature», témoigne un habitant d’Illoula Oumalou.

Et d’ajouter : «Cette situation remonte déjà à un bon bout de temps et exige une intervention rapide des services concernés». Cet état de fait ne cesse de choquer les passants, au moment où les robinets risquent d’être à sec. Devant cette situation que d’aucuns qualifient d’inacceptable, les habitants du chef-lieu d’Illoula Oumalou, outrés par ce manque de conscience et de responsabilité de la part des autorités locales, interpellent les services de l’Algérienne des eaux et ceux de l’hydraulique pour qu’ils mettent un terme à cette situation des plus désolantes.

A. A.