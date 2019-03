Profitant de la grève générale, l’APC, en collaboration avec le mouvement associatif, le comité local du Croissant rouge algérien, les éléments de la Protection et ceux de la Sûreté de daïra, a programmé une vaste opération de nettoyage de, pratiquement, toute la ville.

Tout d’abord, les volontaires se sont occupés de la route principale qui va du lycée polyvalent jusqu’au siège de l’APC, sur une distance de près de deux kilomètres. En effet, tous les moyens ont été mis à la disposition des participants. Même si les commerces étaient fermés, des fardeaux d’eau minérale et des gâteaux secs ont été servis aux dizaines de personnes venues spontanément nettoyer leur ville.

«C’est une très bonne initiative. Nous remarquons que l’actuelle APC donne beaucoup d’importance à la propreté de la ville. Vraiment, je remercie tous ceux qui ont pris part à ce volontariat. Il faudra maintenant inculquer aux citoyens le respect de l’environnement. Nous sommes capables de le faire.

De notre côté, nous avons mobilisé beaucoup de volontaires», dira un membre du CRA local. Dans tous les quartiers, des jeunes, des vieux et même des enfants sont sortis dans une ambiance bon enfant pour faire disparaître de leur décor tout ce qui l’enlaidissait jusque-là. D’ailleurs, il nous a été donné de constater qu’en fin de journée, la ville est devenue plus propre qu’elle ne l’était les jours précédents, où des bacs à ordures et des corbeilles y ont été placés partout.

Ce qui a donné aussi à cette action une grande envergure, c’est l’implication des éléments de la Protection civile et ceux de la Police côte à côte avec les citoyens. D’ailleurs, c’était la plus belle image de cette grande opération. «Nous avons saisi l’occasion de la grève générale pour initier cette action et toutes les franges de la société sont venues nous donner main forte pour nettoyer notre ville.

D’ailleurs, l’idée a été même lancée dernièrement lors de la réunion tenue avec les membres de l’Association des Citoyens de Tizi-Gheniff de France où on a discuté de programmer tout d’abord une opération de ce genre.

En tout cas, c’est une véritable réussite. Si vous avez remarqué, la première chose à laquelle nous nous sommes attelés au lendemain de notre installation était d’éradiquer la décharge publique improvisée au centre-ville. Je ne dirai pas qu’on a atteint l’objectif à 100%, mais nous avons pu clôturer l’endroit et nous avons aussi réussi à nous débarrasser des monticules de déchets de tout genre qui grossissaient de jour en jour.

Nous envisageons de le transformer en un grand espace vert d’autant plus que c’est un endroit stratégique, notamment en été», soulignera Djamel Mahmoud, en sa qualité de maire. Au terme de cette journée fatigante et festive en même temps, les volontaires ont promis de garder et de veiller à ce que la propreté devienne l’affaire de tous.

