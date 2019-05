Volontariat et embellissement au menu

L’élan de solidarité et de volontariat initié depuis le 22 février 2019 (hirak) ne faiblit pas. C’est même devenu une tradition. Dans ce sens, chaque week-end, des opérations de volontariat sont organisées à travers la localité de Larbâa Nath Irathen, notamment dans les quartiers et cités du chef-lieu et les villages, au grand bonheur de la population.

Depuis, ces lieux sont devenus un havre de paix! En effet, ces jeunes volontaires ne lésinent pas sur les efforts et s’attellent à effectuer des travaux de décoration, de peinture, en plus des dessins et autres graffitis pleins de signification et parfois pleins d’humour pour orner les façades de leurs cités et quartiers dans une bonne ambiance. Animés d’une bonne volonté, rien ne semble les décourager et les longues heures de travail pour remettre à neuf les façades de leurs cités usées par Dame nature sont pour eux une sinécure.

Leurs actions sont partagées et commentées sur les réseaux sociaux et au petit matin, personne ne manque à l’appel pour y participer. Une fois les achats nécessaires à leur louable mission effectués, les voilà au travail. C’est le même état d’esprit qui règne dans toutes les cités et quartiers (Cité 8-Mai-1945, Ledjenane, Talla-Assa, Cité 24, Tizi-N’Semlal, pour ne citer que celles-là). Rien n’est laissé au hasard. Trottoirs, façades, murs, murettes, cages d’escaliers, petites aires de jeux sont concernés par ces travaux d’embellissement.

De talentueux jeunes designers, des graffitistes ainsi que des dessinateurs ont rejoint le mouvement pour orner les nombreuses façades avec de superbes peintures, dessins ou graffitis, donnant à ces lieux un bel aspect. Un jeune rencontré à la cité Talla-Assa nous dira dans ce sens : «Cela fait plusieurs week-ends que nous nous donnons rendez-vous pour prendre en charge nos cités. Ces actions sont concomitantes avec le hirak, qui dure depuis le 22 février, car nous voulons un changement radical qui doit commencer par nos cités. Nous avons d’ores et déjà organisé plusieurs actions de volontariat. Après s’être mis d’accord sur les grandes lignes et les détails, la décision a été prise de commencer.

Aussitôt, nous avons entamé les travaux de peinture pour donner plus de vie à nos cités. L’environnement est l’affaire de tous. A chacun de faire de son mieux pour le préserver».

Youcef Ziad