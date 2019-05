Trois dealers arrêtés

Trois individus, âgés entre 27 et 33 ans, ont été arrêtés la fin de la semaine écoulée par la BRI relevant de la sûreté de wilaya de Tizi-Ouzou, pour détention et commercialisation de psychotropes. Ces trois dealers s’adonnaient à leur méfait à la sortie Ouest de la ville, précise la cellule de communication de la sûreté de wilaya. «Suite à un renseignement recueilli sur le terrain, faisant état d’un groupe d’individus qui s’adonnent à la vente et commercialisation de comprimés psychotropes à la sortie Ouest de la ville de Tizi-Ouzou, les forces de Police de la Brigade de Recherche et Intervention du SW.PJ – Sûreté de Wilaya de Tizi-Ouzou, ont mis en place un plan qui a permis d’intercepter trois individus à bord d’un véhicule léger, âgés de 27 à 33 ans, demeurant tous trois à Tizi-Ouzou.

Ils avaient en leur possession 117 comprimés psychotropes destinés à la vente, une somme d’argent, produit de la vente, ainsi qu’une arme blanche (couteau)», a indiqué la même source. Présentés, mercredi, au parquet de Tizi-Ouzou, le procureur a ordonné leur comparution immédiate durant laquelle ils ont été condamnés à des peines allant de 12 à 18 mois de prison ferme et à une amende de 100 000 dinars chacun, avant d’être directement incarcérés.

Hocine T.