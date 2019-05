«Trois nouvelles moissonneuses pour la wilaya»

La wilaya de Tizi-Ouzou sera prochainement dotée de trois nouvelles moissonneuses-batteuses pour combler le déficit qu’elle connaît, en particulier au niveau du flan Nord, a indiqué, avant-hier, le Directeur des services agricoles (DSA), Laïb Makhlouf. Une bonne nouvelle qui intervient à la veille du lancement de la campagne moisson-battage de l’année 2018-2019, prévue pour le mois de juin.

Les localités concernées sont, entre autres, Fréha, Ouaguenoun et Bouzeguène, précise le même responsable. A cet effet, la Chambre de l’agriculture de la wilaya de Tizi-Ouzou compte organiser, aujourd’hui, une rencontre qui regroupera les représentants de la Direction des services agricoles de la wilaya (DSA), les interprofessionnels, les propriétaires de moissonneuses- batteuses et la Coopérative des céréales et légumes secs (CCLS), a indiqué son responsable, Hamid Saidani.

L’objectif principal de cette rencontre est «d’essayer de sortir avec un programme et une répartition équilibrée des moissonneuses-batteuses entre le Sud et le Nord», précise le même responsable. En effet, selon M. Saidani, les moissonneuses-batteuses privées sont toutes affectées au flan Sud, une région céréalière, pour lancer la campagne de moisson-battage, pénalisant ainsi le flanc Nord-est. Ce n’est qu’à partir du mois de septembre que ses moissonneuses-batteuses seront affectées à la partie Nord-est, à savoir Tizi Rachid, Bouzeguène, Zekri et Ouaguenoun.

Enfin, le DSA rappelle que la wilaya dispose d’un parc de 39 moissonneuses-batteuses pour une superficie céréalière de 7 220 hectares. Une prévision de 1 070 quintaux de production de céréales est attendue cette année et dont la campagne de moisson-battage, selon le même responsable, débutera en juin prochain.

Nadia Rahab