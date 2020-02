Un agriculteur fauché par un automobiliste

Un sexagénaire, agriculteur de son état, répondant aux initiales B. M, a été fauché par un automobiliste dimanche dernier au niveau du village Igarichène sur le CW4 entre Draâ El-Mizan et Frikat. Selon des témoins oculaires, le céréaliculteur a garé son tracteur et était sur l’accotement de ce chemin, soudain il fut violemment percuté par un automobiliste à bord d’un véhicule de marque chinoise. Le pauvre fellah tomba raide sur la chaussée. Même si les secours n’ont pas tardé à arriver, mais le sexagénaire avait déjà rendu l’âme. Son corps a été évacué à l’EPH Krim Belkacem où sa mort a été constatée. Il subit une autopsie avant d’être acheminé vers son village.

Les gendarmes ont fait le constat de l’accident et ont ouvert une enquête pour déterminer les circonstances de ce fâcheux accident. La victime a été enterrée avant-hier dans son village en présence d’une foule nombreuse venue lui rendre un dernier hommage d’autant plus que ce céréaliculteur était estimé et était un modèle dans la filière céréalière pour ses meilleurs rendements. Il est à noter, pourtant, que ce tronçon du CW4 qui traverse le village est doté de ralentisseurs. Les habitants réclament, par ailleurs, l’installation de plaques de signalisation indiquant aussi le passage d’animaux domestiques dans cette localité à vocation agricole et d’élevage.

Amar Ouramdane