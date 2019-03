Un kg de kif saisi

Deux dealers, âgés de 20 et 23 ans, ont été arrêtés samedi dernier à Tadmaït lors d’une opération menée par les policiers de la sûreté urbaine et à l’issue de laquelle un kilogramme de cannabis a été saisi. «Suite à un renseignement recueilli sur le terrain, faisant état d’un trafic de drogue à Draâ Ben-Khedda, les Forces de Police de la Sûreté Urbaine de Tadmaït ont entrepris des investigations qui ont permis d’identifier et arrêter deux individus, âgé de 23 et 20 ans, demeurant à Draâ Ben-Khedda», a indiqué, avant-hier, un communiqué de la cellule de communication de la sûreté de wilaya.

Présentés devant le Parquet de Tizi-Ouzou, pour «détention de stupéfiants à des fins de commercialisation», le procureur a ordonné leur mise en détention préventive. Par ailleurs, quatre autres individus ont été appréhendés en flagrant délit de vol par effraction au niveau du lotissement Salhi, sis sur les hauteurs de la ville de Tizi-Ouzou.

«Suite à un appel d’un citoyen, signalant des individus en train de commettre un vol par effraction au lotissement Salhi, les forces de police de la 7e sûreté urbaine de Tizi-Ouzou sont immédiatement intervenues et ont réussi à arrêter, en flagrant délit, trois individus impliqués, à récupérer le véhicule utilisé dans leurs déplacements, puis à identifier un quatrième, qui a été arrêté plus tard suite aux recherches entreprises», est-il indiqué dans un deuxième communiqué rendu public avant-hier par le même corps de sécurité.

Présentés devant le Parquet de Tizi-Ouzou, pour «association de malfaiteurs en vue de la commission d’un vol par effraction avec usage d’un véhicule automobile», trois d’entre eux ont été mis en détention préventive, tandis que le quatrième a été mis en liberté provisoire, précise le même document.

Hocine T.