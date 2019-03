Un voleur récidiviste pris en flagrant délit

Un délinquant spécialisé dans les vols à répétition, dans la localité de Yattafen, a été pris en flagrant délit, après une longue période d’éclipse. Profitant de la journée internationale de la femme et pensant que tous les habitants se sont rendus à l’école primaire pour assister à la fête en hommage aux femmes, l’individu, qui était d’abord présent à l’école pour s’assurer que les propriétaires d’une maison étaient sur les lieux, s’est rendu directement dans cette dernière et a escaladé le mur pour pénétrer à l’intérieur du domicile et accomplir son forfait.

Mal lui en pris, car l’un des occupants de la dite maison est retourné chez lui. Et c’est en flagrant délit d’effraction que le voleur a été pris. Après l’avoir maîtrisé, le propriétaire a appelé le comité du village et les gendarmes de la brigade de Tassaft. Ces derniers se sont déplacés sur les lieux et ont arrêté le voleur. Selon les témoignages de certains villageois, ce voleur ne serait pas à son premier méfait.

M. A. B