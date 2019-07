Une cellule de communication installée

Rentré de plain-pied dans l’ère de la communication environnementale, le Parc national du Djurdjura, a procédé, au milieu de la semaine dernière, à l’installation d’une cellule d’information et de communication. Cette installation coïncide avec la date de création du PND, le 23 juillet 1983.

Cette nouvelle structure, venue renforcer l’organisation et l’efficacité de gestion de cette aire protégée, est présidée par Allileche Ahmed, qui assurera la coordination de la communication avec trois assistants, au niveau de la direction, et des correspondants représentant les cinq secteurs administratifs décentralisés du PND, à savoir Tikjda, Tala Rana, Tala Guilef, Aït Ouabane et Tirourda.

La gestion de l’information passera par sa collecte, sa centralisation, son exploitation et sa diffusion. L’objectif principal assigné à cette cellule est de rendre la circulation de l’information, interne et externe, fluide. Avec une communication interne appropriée, le PND pourra se renforcer, en mettant ses éléments au même niveau d’information et, par conséquent, créer en son sein une dynamique de motivation. Par la communication externe, les objectifs projetés sont multiples, selon M. Allileche, à savoir, entre autres, «la consolidation de la communication institutionnelle avec ses partenaires aussi bien de l’administration forestière que des autres secteurs».

La communication externe, pour sa part, toujours de l’avis du responsable et cadre du PND, «est un moyen de tisser des relations avec les populations locales vivant à l’intérieur ou à la périphérie du PND, ce qui aplanira, sans doute, tous les différends ou conflits administration-citoyen». Par ailleurs, la cellule a un rôle très important et qui consiste à augmenter la visibilité du PND sur les réseaux sociaux et les autres canaux de communication.

D’ailleurs, la Direction générale des forêts (DGF) a donné l’instruction de valoriser les efforts déployés par le secteur des forêts. Afin de mieux tirer profit de cette cellule, un plan de travail sera élaboré incessamment dans le cadre d’une nouvelle stratégie de communication, où il sera fait appel à tous les canaux d’information (presse écrite, radio, télévision…) pour assurer un meilleur soutien aux activités de protection et de préservation du patrimoine naturel et culturel du PND. Tous les outils d’information, de sensibilisation et de communication seront judicieusement utilisés pour réussir la mission de cette cellule.

M Haddadi.